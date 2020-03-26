اللجين: نتائجنا السنوية معلقة لتأخر ناتبت في إرسال قوائمها المالية 

أعلنت شركة اللجين القابضة، اليوم الخميس، عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية لعام 2019 في الموعد المحدد، لتأخر الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" (التابعة) في إرسال القوائم المالية لعام 2019.

وقالت في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إنها خاطبت شركة ناتبت عدة مرات بهذا الشأن والتي ورد للشركة على إثرها خطاب رئيس لجنة المراجعة بشركة ناتبت (التابعة) بأنه سيتم عرض واعتماد نتائج البيانات المالية السنوية لعام 2019 لشركة ناتبت (التابعة) في اجتماع مجلس إدارة الشركة المزمع انعقاده في 12 مارس 2020، ومن ثم سيتم تزويد الشركة بالنسخة المعتمدة من النتائج المالية فور اعتمادها.

وأكدت أنه لم يتم إرسال النتائج المالية السنوية 2019، وعليه تم مخاطبتهم مرة أخرى بتاريخ 15 مارس 2020، ثم تم استلام القوائم المالية السنوية المعتمدة لعام 2019 لشركة ناتبت (التابعة) عبر البريد الإلكتروني الساعة 22:53 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020.

وأضافت: "بناء عليه ورد من المراجع الخارجي لشركة اللجين القابضة عبر البريد الإلكتروني أنه بسبب تأخر استلام القوائم المالية المعتمدة لعام 2019م لشركة ناتبت (التابعة)، فإنه لن يتمكن من إنهاء عملية المراجعة للبيانات المالية لشركة اللجين القابضة لعام 2019، وإكمال جميع متطلبات المراجعة اللازمة بما فيها استلام المعلومات المطلوبة من المراجع الخارجي لشركة ناتبت "Group Audit Instruction"، وذلك وفقاً لمتطلبات معايير المراجعة المهنية قبل الموعد المحدد من قبل هيئة السوق المالية في تاريخ 31 مارس 2020".