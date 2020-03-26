ترسية مشروع على "إم آي إس" السعودية بـ134 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) استلام أوامر شراء من الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة لتوسعة البنية الأساسية للحوسبة السحابية وبوابة الإنترنت الحكومية.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن قيمة المشروع تبلغ 134.4 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن مشروع توسعة البنية الأساسية للحوسبة السحابية وبوابة الإنترنت الحكومية يهدف إلى زيادة السعة الاستيعابية لبيئة الحوسبة السحابية الحكومية لتكون قادرة على تلبية احتياجات المستضافين الحاليين والجهات المراد استضافتها مما يضمن استمرارية تزويد الخدمة بأعلى كفاءة ممكنة.

كما يستهدف تحقيق التواجدية العالية وزيادة مستوى الأمان من خلال تطبيق أفضل حلول البنية الأساسية المتعلقة بالشبكات والخوادم وتخزين وإدارة البيانات وأمن المعلومات مع تقديم أعلى مستوى من الخدمات الاحترافية والتي ستمكن من تلبية احتياجات المستضافين الحاليين والجهات المراد استضافتها في السحابة الحكومية.