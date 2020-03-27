تويوتا تمدد إغلاق مصانعها في أميركا حتى 17 أبريل

قالت شركة تويوتا موتور إنها ستمدد إغلاق كل مصانعها في أميركا الشمالية لأسبوعين بسبب وباء فيروس كورونا وهبوط الطلب على السيارات.



وأضاف أكبر صانع ياباني للسيارات أنه سيبقي جميع مصانعه للتجميع والمكونات في كندا والمكسيك والولايات المتحدة مغلقة حتى السابع عشر من أبريل.



وأمرت ولايات أميركية كثيرة السكان بأن يلزموا منازلهم للوقاية من فيروس كورونا. ويمدد مصنعون آخرون للسيارات، من بينهم فورد موتور، إغلاقات لمصانعهم أعلنوا عنها في وقت سابق هذا الشهر.