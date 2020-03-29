بـ21 أبريل.. سابك تصوت على توزيع أرباح بـ6.6 مليار ريال

حددت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" يوم 21 أبريل 2020، موعداً لاجتماع الجمعية العامة العادية للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 22% من رأس المال (بواقع 2.2 ريال للسهم)، بمبلغ 6.6 مليار ريال، وذلك عن النصف الثاني من العام 2019.



وأضافت الشركة، في بيان لها على "تداول"، أن الجمعية ستصوت كذلك على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

ولفتت إلى أن الجمعية ستصوت أيضاً على صرف (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31م.

تجدر الإشارة، إلى أنه وفي إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية و الاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فإن مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ستعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.