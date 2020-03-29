خسائر تبوك الزراعية السنوية تزيد 186.7% إلى 179.78 مليون ريال

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية السنوية لعام 2019، والتي أظهرت زيادة خسائر الشركة بنسبة 186.68% إلى 179.78 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن سبب ارتفاع الخسائر يعود إلى تسجيل فرق هبوط في قيمة المخزون نتيجة اعادة التقييم وتسجيل فرق هبوط في قيمة الموجودات الحيوية، المتمثلة في قطاع الأغنام، وذلك نتيجة لإعادة التقييم، وتسجيل مخصصات هبوط في قيمة مشاريع راسمالية.

وأضافت أن الخسائر جاءت بسبب تكوين مخصص ضمان قرض والتزمات في شركات زميلة وتسجيل خسائر هبوط في شركات تابعة وزميلة واستثمارات في أدوات حقوق الملكية وارتفاع التكاليف التمويلية وزيادة المصاريف الإدارية وانخفاض حجم المبيعات بالرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال العام وانخفاض مصاريف البيع والتسويق.