رئيس المتقدمة للعربية: سنواصل التوزيعات ومتفائلون بالطلب

عبر رئيس مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، خليفة الملحم، عن تفاؤله بمستقبل الطلب على منتجات البتروكيماويات، على الرغم من تراجع الأسعار الذي تعود بداياته إلى الحرب التجارية بين أميركا والصين، وتواصل تراجع الأسعار مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتوقع الملحم في مقابلة مع "العربية" أن ينتج مشروع الشركة الجديد، الذي يشمل إنشاء مصنعين بقيمة 1.8 مليار دولار، حوالي 900 ألف طن متري في السنة من مادة في السنة للبروبيلين، و800 ألف طن متري في السنة للبولي بروبيلين، في موقع المصنعين بمدينة الجبيل الصناعية.

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وأضاف أن الدراسات أثبتت جدوى المشروع، مع توقعات عودة الطلب للنمو على البتروكيماويات في المرحلة المقبلة، بعد أن مرت جائحة كورونا على الصين، وتعاملت معها، وهي الآن تمر على عدد من دول العالم، وتقوم بالتعامل معها، مؤكداً أن تغلب العالم على هذه الجائحة سيضمن عودة النمو الاقتصادي، وعودة قوية للطلب على البتروكيماويات.

وقال إن "المتقدمة ستواصل خططها وستواصل توزيعات الأرباح".

وأكد أن شركات البتروكيماويات، تواصل الحصول على اللقيم، من أرامكو، وفق سياسة وزارة الطاقة السعودية، وبنفس الأسعار الحالية، مؤكداً أن هذه الميزة تدفع التوقعات المتفائلة، في القدرات الإنتاجية، مع تأكيد الوزارة باستمرار إمدادات اللقيم وفق السياسة المتبعة.

وقال إن شركة المتقدمة، لم تزل تواصل سياسات خطط الاحتواء والوقاية ضمن نطاق العمل في الجبيل.

وشدد على أن الطلب العالمي، لا يزال موجوداً، لكن الأسعار انخفضت بسبب الحرب التجارية في فترة سابقة لتفشي كورونا.

وأضاف أن من "المتوقع مع انتهاء المرض أن يعود الطلب إلى سابقه وتعود الحركة الاقتصادية في جميع الدول، في ضوء دعم غير مسبوق للاقتصادات بمبالغ ضخمة".

وشرح أن خطط التحفيز الكبيرة، "ستضمن عودة الاقتصاد العالمي لطبيعته" بعد انتهاء الجائحة أو تراجعها.

وكانت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة)، أعلنت عن توقيع اتفاقية شراكة بين إحدى شركاتها التابعة وهي الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي، وشركة إس كي غاز للبتروكيماويات الخاصة المحدودة التابعة لشركة إس كي غاز المحدودة لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تحت مسمى الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات لإنشاء وتشغيل مصنعي معالجة غاز البروبان (لإنتاج البروبيلين) ومعالجة البروبيلين (لإنتاج البولي بروبيلين).

وتبلغ الطاقة التصميمية للمصنعين 843 ألف طن متري في السنة للبروبيلين، و800 ألف طن متري في السنة للبولي بروبيلين بمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية، وفقا لما قالته الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول".

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 1.8 مليار دولار 6.75 مليار ريال، وسيتم تمويل 25% من قيمة المشروع عن طريق الشريكين، و75% عن طريق الاقتراض من جهات تمويلية. وستكون حصة الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي 85% في شركة المشروع والتي ستقوم المتقدمة بتمويلها، بينما ستكون حصة شركة إس كي غاز للبتروكيماويات الخاصة المحدودة 15% في شركة المشروع.