شاكر تقلص خسائرها السنوية 74% إلى 49.7 مليون ريال

أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شاكر"، اليوم الأحد، عن النتائج المالية لعام 2019، والتي أظهرت تقليص الشركة لخسائرها بنسبة 74% لتصل إلى 49.79 مليون ريال، مقارنة بـ 196.54 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن سبب انخفاض صافي الخسارة يعود إلى ارتفاع الإيرادات في العام 2019 لتسجل 882.8 مليون ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 14.1%، أو ما يعادل 109 مليون ريال سعودي، مقارنةً بإيرادات العام 2018 البالغة 774 مليون ريال سعودي.

وأشارت إلى انخفاض المصاريف التشغيلية والمصاريف الأخرى بنسبة 20%، وهو ما يرجع جزئيًا إلى انخفاض المصاريف المتعلقة بالموظفين، فضلاً عن نجاح برنامج تحسين الكفاءة التشغيلية عبر جميع قطاعات الأعمال.

وبلغت حصة أرباح الشركات التابعة 17 مليون ريال سعودي، مقارنةً مع تسجيل هذه الشركات خسارات قدرها 7.2 مليون ريال سعودي في العام السابق.