المتقدمة تؤسس مصنعين للبتروكيماويات بـ 1.8 مليار دولار

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة)، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية شراكة بين إحدى شركاتها التابعة وهي الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي، وشركة إس كي غاز للبتروكيماويات الخاصة المحدودة التابعة لشركة إس كي غاز المحدودة لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تحت مسمى الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات لإنشاء وتشغيل مصنعي معالجة غاز البروبان (لإنتاج البروبيلين) ومعالجة البروبيلين (لإنتاج البولي بروبيلين).

وتبلغ الطاقة التصميمية للمصنعين 843 ألف طن متري في السنة للبروبيلين، و800 ألف طن متري في السنة للبولي بروبيلين بمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية، وفقا لما قالته الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول".

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 1.8 مليار دولار أميركي 6.75 مليار ريال سعودي، وسيتم تمويل 25% من قيمة المشروع عن طريق الشريكين، و75% عن طريق الاقتراض من جهات تمويلية. وستكون حصة الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي 85% في شركة المشروع والتي ستقوم المتقدمة بتمويلها، بينما ستكون حصة شركة إس كي غاز للبتروكيماويات الخاصة المحدودة 15% في شركة المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي قامت بتوقيع اتفاقية استثمارية مشروطة مع الهيئة الملكية بالجبيل لتخصيص قطعة أرض بمدينة الجبيل الصناعية بمنطقة الصناعات الأساسية بالجبيل (2).

كما قامت الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي بتوقيع اتفاقية مع شركة (Lummus Technology LLC, USA) لاستخدام تقنية (CATOFIN) لمصنع معالجة غاز البروبان، وتوقيع اتفاقيتين مع شركة (Basell Poliolefine Italia S.r.l., Italy) لاستخدام تقنية (SPHERIPOL) وتقنية (SPHERIZONE) لمصنعي معالجة البروبيلين بطاقة تصميمية (400,000) طن متري في السنة لكل منهما. كما تم أيضاً اختيار استشاري إدارة المشروع.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاء في عام 2021 وتوريد غاز البروبان (اللقيم الأساسي) من أرامكو السعودية على المدى البعيد.

ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا الاستثمار بعد بداية التشغيل التجاري للمشروع بحلول النصف الثاني لعام 2024.