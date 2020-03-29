قفزة بخسائر "الشرقية للتنمية" لهذه الأسباب

ارتفعت خسائر الشركة الشرقية للتنمية إلى 67.5 مليون ريال نهاية عام 2019، فيما بلغت قيمة خسائر الربع الرابع من نفس العام، 65.1 مليون ريال.

تأتي القفزة في الخسائر بنسبة 905% على أساس سنوي، و6903% على أساس فصلي.

وأرجعت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى جملة من الأسباب المتعلقة بالخسائر الناجمة عن احتساب قيمة أرض للشركة.

وذكرت الشرقية للتنمية أنه "بالرغم من الانخفاض الواضح في خسائر الشركة التشغيلية لهذا العام مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة عدم وجود أي إيرادات تشغيلية خلال هذا العام فإن الخسائر الناجمة عن استبعاد فرق المساحة المسجلة من أرض الشركة من الحسابات وذلك بعد صدور قرار وزارة الزراعة بتاريخ 01/01/2020 وتسلم ادارة الشركة لهذا القرار بتاريخ 02/02/2020 والذي يتضمن تمليك الشركة ما مساحته 72178700 متر مربع، مما يعني استبعاد ما مساحته 29075300 متر مربع من حسابات الشركة بقيمة تقدر بـ (63,369,605) ريالات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في معدل خسائر هذا العام مقارنة بالعام السابق".

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وقامت الشركة قامت بإدخال خسائر فرق المساحة في قوائم السنة المالية 2019 علما أن القرار صدر في 2020 وذلك بناء على المعيار الدولي رقم ( 10 ) – الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية.

وقام المدقق الخارجي في تقرير القوائم المالية للسنة المالية 2019 بلفت الانتباه إلى وجود عدم تأكد جوهري وقد يلقي شكا كبيرا على قدرة المنشأة على البقاء والاستمرار، حيث إن مطلوبات الشركة المتداولة تجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ 40,518,625 إضافة إلى عدم وجود أية إيرادات تشغيلية خلال هذا العام نتيجة توقف أنشطة الشركة الرئيسية، بالإضافة إلى وجود أقساط مستحقة السداد خلال الفترة اللاحقة لأحد البنوك مقابل القرض الممنوح للشركة ومطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمبالغ المستحقة على الشركة وضرورة سدادها مما يشير الى عدم تأكد جوهري من قدرة لشركة على إدارة السيولة إلا أن إدارة الشركة ترى انها قادرة على الوفاء بالالتزامات التي عليها لمدة لا تقل عن 12 شهرا من تاريخ القوائم المالية المرفقة.

يذكر أن مساهمي الشرقية للتنمية الذين حضروا الاجتماع للجمعية العامة التي أعلن عنها في التاسع من الشهر الحالي، لم يوافقوا على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بـ 45 مليون ريال من 75 مليون ريال إلى 120 مليون ريال بهدف الاستحواذ على أصلين عقاريين بمدينة الرياض.