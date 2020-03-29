البنيان للعربية: سنتخذ إجراءات مالية ونقدية إضافة لتسهيل التجارة

قال رئيس مجموعة الأعمال السعودية " B20" يوسف البنيان، في مقابلة مع "العربية"، إن المجموعة قد أطلقت مبادرة "COVID 19"، التي اجتمع فيها أعضا وشركاء B20، بهدف تزويد مجموعة العشرين باقتراحات وتوصيات قابلة للتطبيق.

ولفت إلى أن أهمية هذه المبادرة، تتمثل بإبراز دور القطاع الخاص في معالجة أزمة وباء كورونا المستجد وتداعياتها على الاقتصاد.

ورداً على سؤال، أوضح أن B20 تمثل مجموعة الأعمال في دول العشرين، سواء شركات صغيرة ومتوسطة أو شركات كبرى.

وفي حين شدد على ضرورة التركيز على العمال والشركات المتناهية الصغر والمتوسطة كونها تحتاج إلى دعم مباشر، وكشف عن الاتجاه لاتخاذ المزيد من الإجراءات المالية والنقدية، إلى جانب تسهيل التجارة واللوائح الخاصة.

إذ برأيه الأزمة قد تطول، ومن الصعب التكهن بحجم الخسائر التي ستطال الاقتصاد العالمي.

موضوع يهمك أكد قادة مجموعة العشرين، في البيان الختامي، ضخ 5 تريليونات لحماية الاقتصاد العالمي.وقال قادة مجموعة العشرين، في بيانهم... قادة مجموعة العشرين: ضخ 5 تريليونات لحماية الاقتصاد العالمي اقتصاد

وتعهد قادة مجموعة العشرين في ختام قمة طارئة افتراضية برئاسة السعودية يوم الخميس، بضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، مؤكدين التزامهم بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بجبهة موحدة والقيام باستجابة منسقة وشفافة.



وقال قادة أكبر اقتصادات العالم، في البيان الختامي للقمة، إنهم سيقدّمون دعما "قويا" للدول النامية للتعامل مع تأثيرات إجراءات الحد من انتشار الفيروس.

كذلك، طلب قادة مجموعة العشرين من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية التنسيق بشكل منتظم معا ومع المنظمات الدولية لوضع خطة عمل للاستجابة لكورونا.

كما تم تكليف وزراء التجارة بتقييم تداعيات كورونا على التجارة وسط التشديد على اهمية الحفاظ على سياسة الأسواق المفتوحة.

وقد قام قادة مجموعة العشرين بتكليف وزراء الصحة لعقد اجتماعات حسب الحاجة لمشاركة أفضل الممارسات ووضع مجموعة من الإجراءات العاجلة قبل الاجتماع الوزاري لهم في أبريل.