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معدنية تتحول إلى خسائر في 2019 بـ 65 مليون ريال

المصدر: دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، اليوم الأحد عن النتائج المالية لعام 2019، والتي أظهرت تحقيق الشركة خسائر قدرها 65 مليون ريال، مقابل أرباح قدرها 4.53 مليون ريال في 2018.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول إن خسائر العام الماضي، تعود إلى انخفاض المبيعات نتيجة لتراجع الطلب على منتجات الشركة خاصة في أسواق دول مجلس التعاون وكذلك انخفاض مبيعات منتج الأسلاك المجدولة سابقة الشد في سوق الولايات المتحدة الأميركية مقارنة بالعام السابق.

وعزت الخسائر أيضا إلى ارتفاع المصاريف الأخرى نتيجة تسجيل قيمة انخفاض في الشهر بمبلغ 40.1 مليون ريال وكذلك انخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع تكاليف التمويل.

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