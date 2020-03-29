"الصمعاني" تتحول للخسارة بـ1.9 مليون ريال في 2019

تحولت شركة "مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية"، إلى الخسارة بـ1.9 مليون ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بأرباح 459 ألف ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تسجيل الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:



- انخفاض أسعار البيع نتيجة لشدة المنافسة بالرغم من زيادة كميات المبيعات خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق حيث ارتفعت مبيعات العام الحالي بنسبة 6.3% عن العام السابق.



- كما ارتفعت تكاليف التشغيل ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات الإدارية والعمومية على الرغم من انخفاض مخصص الديون وتكاليف التمويل ومخصص الزكاة وارتفاع إيرادات الاستثمار كما انخفضت الإيرادات الأخرى.



- وقد تأثرت تكاليف التشغيل بتكوين الشركة لمخصص للمخزون، كما ارتفعت أسعار خامات الحديد في الفترة الأخيرة، وارتفعت التكاليف الحكومية مقارنة بالعام الماضي والتي يتوقع أن تنخفض خلال الفترات اللاحقة في ظل القرارات الحكومية بشأن المنشآت الصناعية.