"سينوبك" الصينية تخفض الإنفاق الرأسمالي 2.5% في 2020

ستخفض سينوبك الصينية، أكبر شركة تكرير في آسيا، النفقات الرأسمالية في 2020 بنسبة 2.5% عن العام السابق، تزامنا مع انخفاض أسعار النفط والطلب على الوقود الناجم عن تفشي فيروس كورونا.



وتعتزم سينوبك إنفاق 143.4 مليار يوان (20.21 مليار دولار) هذا العام، منها 61.1 مليار يوان على أعمال التنقيب مع التركيز على حقل نفط في شمال غربي الصين وأعمال إنشائية في حقلين للغاز الصخري في الجنوب الغربي.



وستتركز التخفيضات في وحدات التكرير التابعة للشركة، والتي ستقلص الإنفاق 9 مليارات يوان مقارنة بالعام 2019 إلى 22.4 مليار يوان، وفي قسم المبيعات الذي سيخفض 7.6 مليار يوان، وفقا لبيان من الشركة إلى بورصة شنغهاي اليوم الأحد.



لكن ستزيد النفقات الرأسمالية لقطاع البتروكيماويات 9.9 مليار يوان إلى 32.3 مليار يوان.



وقال البيان "بسبب تفشي فيروس كورونا، تعدل سينوبك خطط الإنتاج والتشغيل للعام 2020 وفقا لاتجاهات السوق".

إنتاج 284 مليون برميل بـ2019

وأنتجت الشركة 284.22 مليون برميل من النفط الخام في 2019، بانخفاض 1.5% عن 2018، منها 34.79 مليون برميل خارج البلاد، وهو ما يقل بنسبة 12.1% عن السنوات السابقة.



وأنتجت 1048 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في 2019، بزيادة 7.2 % عن 2018.



وأعلنت سينوبك اليوم الأحد انخفاضا بنسبة 8.7% في صافي أرباح العام الماضي بسبب تقلص هوامش التكرير مع زيادة الطاقة الإنتاجية وتراجع الطلب على الوقود.

وبلغت الأرباح الصافية للعام الماضي 57.59 مليار يوان، انخفاضا من 63.089 مليار يوان في 2018 لكن أعلى من 51.119 مليار يوان في 2017.