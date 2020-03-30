أسواق العثيم للعربية: كل فروعنا تعمل والمخزون يكفي 4 أشهر

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، عبدالعزيز عبدالله العثيم، أن جميع إمدادات الشركة وفروعها الـ 242 فرعا تعمل بصورة طبيعية، موضحاً أن المخزون يكفي لمدة تصل إلى 4 أشهر، بجانب عدم تعطل إمدادات المخزون داخلياً لأن قطاع تجزئة الأغذية من القطاعات المستثناة من تقييد الحركة.

ونوه العثيم في مقابلة مع "العربية" بجهود قيادة وحكومة المملكة، في سياق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتي جاءت بموازاة حزم تحفيز اقتصادية شملت معظم القطاعات، ومكنت من التخفيف من آثار الإجراءات الوقائية بشكل سريع وانعكس بتعزيز مختلف قطاعات الأعمال في المملكة.

موضوع يهمك في وقت يقبع فيه نحو ثلث سكان العالم إما لحجر صحي ذاتي أو فرضته الحكومات مع تفشي وباء كورونا وإصابته مئات الآلاف حول... متى تعود الحياة لطبيعتها والعالم بإقامة جبرية؟.. بيل غيتس يجيب اقتصاد

وأشار إلى إدارة المرحلة بمسؤولية، كما أن الشركات الوطنية في قطاع تجزئة المواد الغذائية تحملت مسؤوليتها، عبر تغليب المصلحة الوطنية على المنافسة، مؤكدا أن فروع أسواق العثيم تعمل بشكل طبيعي خلال الفترة المسموحة للعمل، في مختلف المحافظات، وبعد ذلك الوقت المسموح، تبدأ بالخدمة عبر شركات التوصيل المصرح لهم، بالعمل لدى بدء فترة تقييد الحركة.

وأكد أن أسواق العثيم لا تواجه مصاعب في سلاسل الإمداد، حيث يجري التوريد للفروع من المستودعات الرئيسية التي لديها وفرة في المخزون تكفي تقريبا لمدة 4 أشهر.

وتحدث عن قرب إطلاق تطبيق خاص للتسوق الإلكتروني خاص بأسواق العثيم، إلى جانب شركات التوصيل المصرح لهم بالعمل خلال الفترة الحالية.

وقال إن المملكة تمكنت من تخفيف آثار إجراءات مواجهة كورونا، عبر حزمة الدعم، مؤكداً أن قطاع الأغذية يستمد صلابته من وعي المواطن السعودي ومتانة الاقتصاد السعودي القادر على مجابهة الظروف في المستقبل.