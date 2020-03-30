أميانتيت تعمق خسائرها السنوية 45% إلى 338.5 مليون ريال

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية لعام 2019، والتي أظهرت زيادة في خسائر الشركة بنسبة 44.9% لتصل إلى 338.47 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن الارتفاع في صافي يُعزى في غالبيته إلى مخصصات هبوط استثنائية احتاجت المجموعة إلى احتسابها في هذا العام المالي مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت أن أغلبية تلك المخصصات ترجع إلى هبوط في قيمة الأصول الثابتة وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية (IAS 36) "معيار الهبوط في قيمة الأصول" لثلاث وحدات محلية للتدفق النقدي بقيمة 125.7 مليون ريال سعودي، وهبوط في قيمة المخزون وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية (IAS2)"معيار المخزون" المقيم على أساس صافي القيمة القابلة للتحقق التي تكبدتها وحدتان محليتان للتدفق النقدي بقيمة 10 ملايين ريال سعودي.

وذكرت أنه بالنسبة للشركة التابعة المختصة في إدارة المياه في ألمانيا، فتكبدت تكاليف غير متوقعة بقيمة 78.1 مليون ريال، والتي لم تأخذ بالحسبان ضمن تكاليف المشاريع المرصودة وهي تكاليف غير متكررة.

وساهمت عدة عوامل في زيادة صافي الخسائر في هذه الفترة منها انخفاض المبيعات عن 2018 وهبوط قيمة الأصول الثابتة وتكاليف غير متوقعة للمشاريع، إذ بلغ إجمالي صافي الخسائر 213.8 مليون ريال سعودي، وفقا لبيان الشركة.