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إرنست آند يونج تتخلى عن تدقيق حسابات فينابلر

المصدر: نيويورك - رويترز
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قالت فينابلر اليوم الاثنين إن إرنست آند يونج استقالت من دورها كمدقق لحسابات الشركة بعدما لم تستطع الشركة استيعاب بعض التغييرات التي طلبتها منها في الوقت المناسب، والتي تتضمن تعديلات في تكوين مجلس إدارة مجموعة المدفوعات.

ولم ترد إرنست آند يونج حتى الآن على طلب للتعقيب.

كلمات دالّة

#تدقيق, #شركات

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