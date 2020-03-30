إرنست آند يونج تتخلى عن تدقيق حسابات فينابلر

قالت فينابلر اليوم الاثنين إن إرنست آند يونج استقالت من دورها كمدقق لحسابات الشركة بعدما لم تستطع الشركة استيعاب بعض التغييرات التي طلبتها منها في الوقت المناسب، والتي تتضمن تعديلات في تكوين مجلس إدارة مجموعة المدفوعات.



ولم ترد إرنست آند يونج حتى الآن على طلب للتعقيب.