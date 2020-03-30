خسائر وفا للتأمين الفصلية تتراجع94.1% 

أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من 2019، والتي أظهرت تراجعا في صافي الخسائر بنسبة 94.1% مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وبلغت خسائر الشركة قبل الزكاة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 1.87 مليون ريال، مقارنة بـ 31.8 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من عام 2018.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن سبب الانخفاض في صافي الخسارة يعود إلى انخفاض صافي المطالبات المتحملة وانخفاض تكاليف ومصاريف الاكتتاب.