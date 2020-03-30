وحدة تابعة لـ "سيسكو" توقع اتفاق تمويل بـ1.5 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" توقيع وحدتها التابعة لشركة محطة بوابة البحر الأحمر اتفاقية تمويل إسلامية مع البنك السعودي الفرنسي ومصرف الراجحي بقيمة إجمالية 1.544 مليار ريال.

ويشمل العقد تمديد تسهيلات الإجارة الحالية البالغة 794 مليون ريال لتكون قابلة للسداد على مدى 10 سنوات، وعقد إجارة جديد بقيمة 750 مليون ريال يتم سداده على مدى 10 سنوات مع فترة سماح مدتها ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع.

وسيتم استخدام عقد الإجارة الجديد لتمويل إعادة تطوير الجزء الشمالي من ميناء جدة الإسلامي وتوحيدها وتحديثها مع المحطة الحالية والتي من المتوقع الانتهاء منها في مارس 2023م.

كانت سيسكو قد أعلنت في 23 ديسمبر الماضي توقيع عقد إسناد جديد مدته 30 عاماً بدءاً من العام 2020م بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر إحدى الشركات التابعة لها وتمتلك فيها ما نسبته 60.6% من رأس المال، الهيئة العامة للموانئ "موانئ" بنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية (BOT).