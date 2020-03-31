أرباح " الغاز" السنوية تنمو 22% إلى 109.78 مليون ريال 

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية لعام 2019، والتي أظهرت نموا في صافي الأرباح بنسبة 22%.

وأظهرت بيانات الشركة، المرسلة للسوق المالية السعودية "تداول"، أن صافي أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة بلغ 109.78 مليون ريال، مقابل 89.89 مليون ريال أرباح عام 2018.

وزادت مبيعات الشركة أيضا بنسبة 1% لتصل إلى 1.922 مليار ريال، مقارنة بـ 1.9 مليار ريال في 2018.

وعزت الشركة الزيادة في صافي الربح إلى ارتفاع إيرادات الاستثمار بـ65.8 مليون ريال على الرغم من ارتفاع تكلفة الاستشارات بـ 14.5 مليون ريال ومخصص ديون مشكوك في تحصيلها بـ 6.4 مليون ريال، ومخصص مطالبات الزكاة بـ 20.0 مليون ريال.