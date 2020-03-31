أرباح "المملكة" السنوية تتراجع 38% إلى 420 مليون ريال 

أعلنت شركة المملكة القابضة، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2019، والتي أظهرت تراجعاً في الأرباح بنسبة 38.4%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح بلغ 420.2 مليون ريال، مقابل 681.6 مليون ريال أرباح عام 2018.

موضوع يهمك أعلنت شركة المملكة القابضة، اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاة... " المملكة " توزع 655.9 مليون ريال على المساهمين خلال 2020 شركات

وأضافت الشركة أن سبب الانخفاض في صافي الربح يعود إلى الانخفاض في حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وأيضاً انخفاض الإيرادات التشغيلية للفنادق وانخفاض أرباح ومكاسب من استثمارات وكذلك ارتفاع الأعباء المالية والمصاريف الإدارية والعمومية والتسويقية، والزيادة في الانخفاض في الأصول المالية، على الرغم من ارتفاع دخل التوزيعات وكذلك انخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق والخسائر الأخرى، بالإضافة إلى الانخفاض في مصاريف الزكاة وضريبة الدخل.