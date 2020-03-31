أرباح ساسكو السنوية تنمو 244% إلى 122 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية السنوية الموحدة لعام 2019، والتي أظهرت نمواً في صافي الأرباح بنسبة 244%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي أرباحها بلغت 121.8 مليون ريال، مقارنة بـ 35.45 مليون ريال أرباح في 2018.

وأضافت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح، يعود إلى إرتفاع المبيعات بنسبة 20.76% وتغير هامش ربح للمحروقات والذي أثر بدوره في ارتفاع مجمل الربح والربح التشغيلي، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الاستثمارات والإيرادات الأخرى.

وأضافت أن هذا الأداء جاء بالرغم من ارتفاع المصاريف البيعية والمصاريف العمومية، بسبب ارتفاع تكاليف التوظيف وارتفاع مصاريف التمويل الخاصة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 16 والخاص بعقود الإيجار وارتفاع مصروف الزكاة.