أسماك تقلص خسائرها السنوية إلى 33 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للأسماك، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية لعام 2019، والتي أظهرت تقليصا للخسائر بنسبة 11.3% لتصل إلى 33 مليون ريال، مقابل 37.25 مليون ريال في 2018.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن سبب الانخفاض في صافي الخسارة والخسارة التشغيلية للعام الحالي مقارنة مع العام السابق يعود إلى ارتفاع المبيعات وهامش الربح وكذك انخفاض كل من مصاريف المصانع ومصاريف المزارع بنسبة 57% و 23% على التوالي.

وأضافت أن الأثر الإيجابي من اعادة تقييم مخصصي الزكاة ومخزون قطع الغيار، ساهم في تقليص الخسائر.

