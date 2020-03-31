التصنيع تتكبد خسائر قوية 1.6 مليار ريال في 2019

تحولت شركة التصنيع الوطنية إلى الخسائر في 2019، حيث منيت بـ 1.579 مليار ريال، مقابل أرباح 1.2 مليار ريال في 2018.

وبلغت قيمة خسائر التصنيع في الربع الرابع 2.077 مليار ريال.

وقالت الشركة إن سبب الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيس إلى تسجيل خسارة إعادة التقييم والبالغة 1.45 مليار ريال من بيع أصول شركة كريستل إلى شركة ترونكس، وكذلك انخفاض في قيمة بعض الأصول غير المتداولة بمبلغ وقدره 411 مليون ريال إضافة إلى تسجيل مخصص الدعم المالي المتعلق بمجمع الأكريليك بمبلغ وقدره 219 مليون ريال.

وذكرت التصنيع أنه تم الحد من الأثر السلبي لهذه البنود "غير النقدية" جزئيا بتسجيل الربح المتعلق ببيع أصول شركة كريستل والبالغ 402 مليون ريال وذلك نتيجة الفرق بين إعادة تقييم صافي الأصول المباعة من شركة كريستل والقيمة المستلمة عند إغلاق الصفقة بتاريخ (10 أبريل 2019) و انخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومخصص الزكاة، كما انخفض صافي الربح بسبب انخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات وانخفاض حصة الشركة من أرباح الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

وقالت إن التاثير "غير النقدي" الناتج عن تعديلات المعالجة المحاسبية لسعر الشراء المتعلقة بالاستثمار في شركة ترونكس سيتم الانتهاء منه وتسجيله خلال اثنا عشر شهرا من تاريخ الصفقة (10 أبريل 2019) بما يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية للتقرير المالي. وللمزيد من التفاصيل حول البنود المتعلقة بصفقة كريستل مع ترونكس يرجع إلى إيضاجات القوائم المالية الموحدة المدققة".