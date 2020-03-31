رغم تكبدها 478 مليون خسائر.. سبيماكو توزع 60 مليون ريال 

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق صافي خسائر قدرها 478.5 مليون ريال في 2019، مقابل أرباح قدرها 51.02 مليون ريال في 2018.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن المبيعات حققت نموا قدره 3.27% إلى 1.55 مليار ريال.

عزت الشركة الخسائر، إلى انخفاض إجمالي الربح بنسبة 9.49% نتيجة انخفاض إجمالي الربح لبعض الشركات التابعة خلال العام الحالي.

وارتفع مخصص خسارة هبوط في قيمة الذمم التجارية المدينة، إضافة إلى أنه نتيجة الوضع المالي لإحدى الشركات الزميلة فقد تم تسجيل مخصص ضمانات تسهيلات بنكية، بالإضافة إلى تسجيل مخصص خسارة استثمار ومخصص خسارة هبوط في قيمة الذمم المدينة من نفس الشركة الزميلة.

وقالت إنه تم تسجيل خسارة هبوط في قيمة الشهرة الناتجة عن الاستحواذ على شركات تابعة في الأعوام السابقة.

وفي بيان منفصل، قالت الشركة إن مجلس إدارتها قرر في اجتماعه اليوم، توزيع أرباح على المساهمين قدره 60 مليون ريال، لتصل حصة السهم في التوزيعات إلى 0.5 ريال للسهم.