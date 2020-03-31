الكابلات السعودية تقلص خسائرها إلى 61.8 مليون ريال في 2019

أعلنت شركة الكابلات السعودية، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2019، والتي أظهرت تراجعا في خسائر الشركة بنسبة 1.78%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الخسائر بلغت 61.8 مليون ريال، مقابل 62.9 مليون ريال في 2018.

وعزت الشركة تراجع الخسائر إلى رصد دقيق ورقابة صارمة على الإنفاق و تقليل النفقات بالمقارنة مع العام السابق، والمفاوضات مع الدائنين وتمت إعادة هيكلته وتم شطب تكلفة التمويل، وإعادة هيكلة الديون مع مقرضين رئيسيين للشركة الأم، وتحويل غالبية المستحقات الفورية على مدى 2 إلى 6 سنوات مع إيقاف الفوائد للديون لتسهيل النمو المستدام.

وأرجعت الشركة تقلص الخسائر أيضا إلى نتائج الشركات الزميلة التي وصلت إلى نقطة التعادل مقارنة بالخسائر الكبيرة في عام 2018، كما تم التوصل إلى تسوية الزكاة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنازل عن مبلغ 33 مليون ريال سعودي من قيمة الزكاة المقيمة، والتي تخص السنوات 2005 إلى 2012.