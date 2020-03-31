" المملكة " توزع 655.9 مليون ريال على المساهمين خلال 2020

أعلنت شركة المملكة القابضة، اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاة خلال عام 2020.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد يوم أمس الاثنين، قرر توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاة خلال سنة 2020 بنسبة 1.25% (5% لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 12.5 هللة ربعياً لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 0.50 ريال لكامل السنة، بما مجموعه 163.9 مليون ريال لكل ربع سنة، بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصة لكامل السنة 655.9 مليون ريال لعدد الأسهم البالغ 3,705,882,300 سهم.

وأوضحت الشركة أن تلك التوزيعات تأتي بعد تنازل رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود عن 34 هللة لكل سهم أو مايعادل 1.197 مليار ريال من حصته من التوزيعات النقدية المقترحة لكامل السنة، بواقع 8.50 هللة لكل سهم أو مايعادل 299.2 مليون ريال سعودي من حصته من الأرباح الربعية.

وأشارت الشركة إلى أن الدفعة الأولى من التوزيعات ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول اليوم الثلاثاء، على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

والدفعة الثانية، ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 09/11/1441 الموافق 30/06/2020 على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

والدفعة الثالثة، ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 13/02/1442هـ الموافق 30/09/2020م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

أما الدفعة الرابعة، ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 16/05/1442هـ الموافق 31/12/2020م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.