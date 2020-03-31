بلاك روك: صفقات محتملة رغم اضطراب الأسواق

ألمح لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك الأميركية، إلى احتمالية عودة أكبر مدير للأصول في العالم إلى إبرام الصفقات، وسط الاضطرابات في الأسواق المالية والمنافسة الشديدة.

وفي رسالة إلى المساهمينن أعلن فينك أن نمو الشركة في السنوات المقبلة سيُعزى جزئيًا إلى قسم إدارة الاستثمارات البديلة، مشيرا إلى وجود فرص كثيرة للاستثمار في الأسواق حاليا.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة BlackRock أن الاقتصاد سيتعافى تدريجيا من الأزمة الناجمة عن تفشي كورونا، مشيرا إلى أنه لم يرَ لها مثيلا خلال مسيرته المهنية التي امتدت 44 عاما.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي وظف الذراع BlackRock للإشراف على ثلاثة برامج لشراء السندات، وصناديق الاستثمار المتداولة الائتمانية والأوراق المالية التجارية المدعومة بالرهونات العقارية.