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خسائر مجموعة السريع السنوية تزيد 110% إلى 116 مليون ريال 

المصدر: دبي - العربية.نت
خسائر مجموعة السريع السنوية تزيد 110% إلى 116 مليون ريال 
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أعلنت مجموعة السريع التجارية الصناعية، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية لعام 2019، والتي أظهرت زيادة في خسائر الشركة إلى 116.2 مليون ريال بنسبة ارتفاع 109.6%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن أسباب ارتفاع الخسائر تعود إلى انخفاض إجمالي المبيعات وكذلك ارتفاع التكلفة الإنتاجية لعدم استغلال الطاقة الإنتاجية بمستوياتها التشغيلية المعقولة، مما زاد من التكلفة الصناعية المباشرة.

وأضافت أن ارتفاع الخسائر يرجع أيضاً إلى بيع المخزون بأسعار منافسة للأسعار الحالية المنخفضة مما أثر على هوامش الربحية، وأيضاً أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وتطبيق سياسة الشركة للمخصصات إلى تكوين مخصصات توجب على الشركة الالتزام بها والاعتراف بأثرها في المصروفات التشغيلية.

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