شل تتوقع شطب قيمة أصول بـ 800 مليون دولار

تتوقع رويال داتش شل أن تشطب قيمة أصول بما يصل إلى 800 مليون دولار في الربع الأول من 2020 عقب انخفاض أسعار النفط مما تسبب في تباطؤ عمليات شركة الطاقة العملاقة.

وفي تحديث قبل إعلان نتائج الربع الأول، قالت شل إنه نتيجة فيروس كورونا فإنها شهدت وتوقع "ضبابية كبيرة " بشأن أسعار النفط والغاز والطلب عليهما.

وخفضت شل توقعاتها لأسعار النفط والغاز لعام 2020 ما أدى لمخصص خفض قيمة بعد حساب الضرائب في نطاق بين 400 و800 مليون دولار.

ويتوقع أن ينزل إنتاج شل النفطي بنسبة 4.5% مقارنة بالربع الأخير من عام 2019، بينما من المقرر أن تنخفض أحجام الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2.3%.