مبكو تشتري قطعة أرض بمدينة الملك عبد الله بـ 83.2 مليون ريال

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية شراء قطعة أرض بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن مساحة الأرض تبلغ 132 ألف متر مربع، وتبلغ قيمتها 83.2 مليون ريال سعودي، وسيسدد 20% من قيمة الشراء مع توقيع العقد والباقي على تسعة أقساط سنوية تبدأ من نهاية مارس 2021.

وأوضحت أنه ستمول الشراء من خلال قروض بنكية. وأكدت أنها ستستخدم قطعة الأرض للتوسعات المستقبلية للشركة.

وأضافت أنه سوف ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة على الأراضي وكذلك الالتزامات بقيمة العقد من تاريخ توقيع العقد، وسيظهر الأثر المالي للصفقة على القوائم المالية للربع الأول 2020.