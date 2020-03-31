نمو أرباح " الدريس " 336% لـ292 مليون ريال في 2019

حققت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس" أرباحاً سنوية 291.7 مليون ريال، في 2019، مقابل 66.9 مليون ريال في 2018، بنمو 336%.

وبلغت قيمة أرباح الدريس في الربع الرابع من 2019 نحو 228 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها الشركة في 2019 نحو 313.8 مليون ريال، مقابل 147.4 مليون ريال في 2018، بنمو 112.8%.

عزت الدريس سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى زيادة المبيعات في قطاع البترول وزيادة هامش الربح ومبيعات ناقل والإيرادات الأخرى، إضافة إلى انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية، والمصاريف المالية ، بالرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض أرباح المشروع المشترك وزيادة مصاريف الزكاة وتكوين مصروف التزامات محتملة.