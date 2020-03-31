"دانة غاز" تدرس فصل أعمال التنقيب والإنتاج لديها في شركة جديدة

أعلنت شركة دانة غاز عن نيتها إعداد دراسة جدوى لبحث إمكانية فصل أعمال التنقيب والإنتاج لديها إلى شركة مستقلة جديدة.

وفي حال تنفيذ عملية الفصل سيمتلك مساهمو "دانة غاز" الحاليون أسهماً في شركتين منفصلتين تمتلك إحداهما "أعمال التنقيب والإنتاج" بينما تمتلك الأخرى "أعمال النقل والمعالجة"، وسيتم إدراج كلتا الشركتين في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتهدف عملية الفصل إلى إتاحة المرونة للمساهمين لتوجيه استثماراتهم نحو نطاق العمل والنشاط الذي يرغبون به وإجراء تقييم أوضح لأعمال كل شركة من الشركتين على حدة، إضافة إلى إدارة الموارد وتوزيعها بصورة أفضل وتعزيز مرونة الأداء التشغيلي والاستراتيجي.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن أعمال هاتين الشركتين تنطوي على آفاق ومزايا استثمارية متباينة تماما، ويأتي سعي الشركة لإعداد دراسة جدوى حول عملية الفصل المحتملة، انطلاقا من قناعتها بأن عملية الهيكلة وفصل "أعمال التنقيب والإنتاج" عن "أعمال النقل والمعالجة" في شركتين مستقلتين سيعمل على تحقيق عدد من المزايا والمكاسب للمساهمين.

وشرحت الشركة مزايا عملية إعادة الهيكلة حيث سيتيح الفصل للمساهمين مرونة أكبر لتوجيه استثماراتهم نحو نطاق العمل والنشاط الذي يرغبون به مع امتلاك كل شركة موجودات وفرص ومخاطر أعمال مختلفة عن الشركة الأخرى، كما أن عملية الفصل تتيح إجراء تقييم أوضح لأعمال كل شركة من الشركتين على حدة.

وأوضحت الشركة أنه بعد الانفصال إلى مجموعتين مستقلتين، ستتمكن وحدتا "أعمال التنقيب والإنتاج" و"أعمال النقل والمعالجة" من تحسين سبل إدارة عمليات التمويل لديهما بما يتناسب مع استراتيجيات أعمالهما، ومن خلال الوصول المباشر إلى رأس المال الأنسب لتمويل فرص النمو واستثماره بالطرق الأمثل.

وعقب الفصل، ستتمكن وحدتا الأعمال المستقلتان من إدارة الموارد وتوزيعها بصورة أفضل، وزيادة التركيز على مجالات عملهما، وتعزيز مرونة الأداء التشغيلي والاستراتيجي.

وأشارت الشركة إلى أن جدول أعمال الجمعية العمومية القادمة تضمن مناقشة قرار السماح لمجلس الإدارة بإجراء دراسة جدوى لعملية الفصل، مضيفة أنه في حال وافقت الجمعية العمومية على ذلك سيتم تقديم اقتراح بعملية الفصل مجددا لمساهمي الشركة للموافقة عليه بمجرد إتمام الدراسة والحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المعنية.

وقال حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة "دانة غاز"، إن أعمال التنقيب والإنتاج في الشركة حققت نموا كبيرا على مدار السنوات الـ 13 الماضية، ومن المتوقع أن يستمر ذلك خلال السنوات المقبلة، موضحا أن اقتصار عمليات التنقيب والإنتاج على شركة واحدة فقط يجذب استثمارات جديدة على المستويين المحلي والدولي في ضوء نمو الإنتاج مستقبلا.

وأضاف أن إيجاد شركة مستقلة تختص بأعمال النقل والمعالجة يجعلها أكثر استقرارا وأقل انكشافا على تقلبات أسعار السلع، وتتيح عملية الفصل للمساهمين خيار مواصلة الاستثمار في أي من الشركتين أو كلتيهما مع امتلاك كل شركة فرص واستراتيجيات أعمال مختلفة عن الأخرى.