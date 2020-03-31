"صناعة الورق" تقلص خسائرها السنوية بـ 75.3% إلى 27.5 مليون ريال 

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق (صناعة الورق) عن النتائج المالية لعام 2019، والتي قلصت الشركة خلالها الخسائر بنسبة 75.3%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الخسائر في 2019 بلغ 27.5 مليون ريال، مقابل 111.22 مليون ريال خسائر في 2018.

جاء ذلك على الرغم من تراجع مبيعات الشركة بنسبة 2.6% إلى 527.13 مليون ريال.

وقالت الشركة، إن انخفاض صافي الخسارة يعود إلى الأرباح التي نتجت عن عكس مخصص انخفاض ذمم مدينة تجارية، إضافة إلى التحسن في مجمل الربح، والانخفاض في المصروفات الإدارية في الفترة الحالية.