183 مليون ريال خسائر "العقارية" في 2019

منيت الشركة العقارية السعودية بخسائر سنوية في 2019، بلغت قيمتها 186.4 مليون ريال، مقابل خسائر 183.1 مليون ريال في 2018، بزيادة في الخسائر بنسبة 1.8%.

وبلغت قيمة خسائر العقارية في الربع الرابع 253.3 مليون ريال.

وتكبدت العقارية خسائر تشغيلية في 2019، بلغت 98.4 مليون ريال، مقابل أرباح في 2018، بلغت 39 مليون ريال.

وقالت العقارية إن سبب الخسائر خلال 2019 يعود إلى:

1-انخفاض إيرادات التأجير بسبب انخفاض نسب الإشغال ومتوسط سعر المتر التأجيري للوحدات المؤجرة في القطاع التجاري والسكني.

2-ارتفاع تكاليف النشاط نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة.

3-إعادة دراسة المنفعة الاقتصادية والجدوى الاستثمارية لعدد من المشاريع تحت التنفيذ والتي تتعلق ببعض المشاريع العقارية السكنية والتجارية، حيث تم استبعاد تكاليف أعمال رأسمالية تحت التنفيذ بمبلغ 63 مليون ريال.

4-إثبات انخفاض في قيمة الأراضي والأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بناء على عمليات التقييم بمبلغ 34 مليون ريال.