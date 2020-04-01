الأندلس العقارية توزع 70 مليون ريال على مساهميها

أعلنت شركة الأندلس العقاریة، اليوم الأربعاء، عن توصیة مجلس الإدارة بتوزیع أرباح نقدیة على المساھمین عن عام 2019.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إنها ستقوم بتوزيع 70 مليون ريال على المساهمين بواقع ريال واحد لكل سهم.

وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المقبلة للشركة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بـنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية المذكورة أعلاه، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.