السعودية.. 525 مليون ريال من شركات الطاقة لصندوق الوقف الصحي

بادرت الشركات السعودية الكبرى العاملة في مجال البترول والغاز والطاقة المتجددة والكهرباء والبتروكيماويات، بتقديم دعم بقيمة 525 مليون ريال، إلى صندوق الوقف الصحي الذي خصص حساب خاص لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المملكة.

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وعبّر وزير الصحة السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الصحي الدكتور توفيق الربيعة، بتصريح صحافي نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، عن التقدير لوزارة الطاقة ومنظومتها والشركات الكبرى العاملة في مجال البترول والغاز والطاقة المتجددة والكهرباء والبتروكيماويات على المبادرات الذاتية لهذه الشركات في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود الصحية الوطنية.

ويعد صندوق الوقف الصحي، شخصية اعتبارية تأسس بقرار من مجلس الوزراء بهدف تعزيز دور المجتمع في مساندة الجهود الحكومية في التنمية الصحية.

وأكّد وزير الصحة أن هذا الدعم يأتي في إطار المتابعة المستمرة من قيادة المملكة، والجهود الكبيرة المباركة، التي تبذلها الحكومة والقطاع الخاص في المملكة، في مواجهة هذه الجائحة.

وأضاف أن التفاعل الذي أظهرته الشركات العاملة في القطاعات التابعة لمنظومة وزارة الطاقة، والشركات المتعاقدة معها، من خلال مبادراتها الذاتية التي تجسدت في هذه الحزمة من الدعم، ليس مستغربا من القطاع الخاص في المملكة.

وأشار إلى حرص القطاع الخاص السعودي، على المشاركة الفاعلة في دعم المبادرات المجتمعية، استشعارا لمسؤوليته تجاه الوطن، ومؤازرة لجهود الحكومة الرشيدة، وتقديراً لجهود أبطال الصحة، في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد أن ما قامت به وزارة الطاقة ومنظومتها وتلك الشركات من جهود بهذا الشأن محل تقدير من الجميع.