المتقدمة توزع 140.7 مليون ريال عن الربع الأول 2020

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، اليوم الأربعاء، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام 2020.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن مجلس إدارتها أقر أمس توزيع نحو 140.7 مليون ريال على المساهمين عن الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد مراجعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة.

وتصل حصة السهم من التوزيعات المعلنة نحو 65 هللة للسهم، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في اليوم 23 أبريل 2020، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.