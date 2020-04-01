بعد قفزة ضخمة بالمبيعات.. هل تخطت "هواوي" عقوبات "ترمب"

فيما يبدو أنها إشارة على تخطي العقوبات الأميركية التي حددها الرئيس دونالد ترمب، أعلنت شركة "هواوي" ارتفاع مبيعاتها في جميع أنحاء العالم 123 مليار دولار خلال العام 2019 بزيادة 19.1% سنوياً. وبلغ صافي أرباح الشركة 9 مليارات دولار، وتجاوزت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ما قيمته 13.1 مليار دولار بزيادة سنوية بلغت 22.4%.

وبحسب تقرير عن نتائج أعمال الشركة، فقد استثمرت "هواوي" نحو 15.3% من عائداتها لعام 2019 في مجال البحث والتطوير، أي ما يعادل تقريباً 18.8 مليار دولار،، وذلك في إطار مواصلة توفيرها للابتكارات التقنية من خلال متابعة تركيزها على نهج الاستثمار في مجال البحث والتطوير على المدى الطويل. وقد تجاوز إنفاقها الإجمالي في مجال البحث والتطوير على مدار العقد الماضي 85.9 مليار دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة "هواوي" بالتناوب، إريك شو، إن عام 2019 كان استثنائياً للشركة، فعلى الرغم من استمرار الضغوط الخارجية الهائلة تمكنّا من تحقيق تقدّم كبير من خلال التركيز على تعزيز قيمة الخدمات التي نقدمها لعملائنا. وقد عملنا بجدّ لنكسب ثقة واحترام العملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم، مما ساهم في الحفاظ على جودة أعمالنا".

وتابع: "يزداد عالمنا تعقيداً يوماً بعد يوم، مما يؤكد أهمية الاستمرار بتعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتنا وخدماتنا وتشجيع الابتكار وتعزيز قيمة الخدمات التي نقدمها لعملائنا وللمجتمع بكامله، لتتماشى مع متطلبات العالم الرقمي الذكي. وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها اغتنام الفرص التاريخية التي يتيحها التحول الرقمي والذكي في مختلف الصناعات والقطاعات، والحفاظ على نمو ثابت على المدى الطويل".

وذكر التقرير أنه في عام 2019، حققت مجموعة أعمال Huawei Consumer لأجهزة المستهلك نمواً كبيرا، حيث تم شحن 240 مليون جهاز ذكي على مدار عام 2019.

وأفادت تقارير الشركة بأنها حققت مزيداً من التقدم في مجال تطوير النظام الإيكولوجي لاستراتيجية هواوي للذكاء الاصطناعي ليشمل كافة السيناريوهات والأجهزة، بما فيها أجهزة الحاسوب الشخصية والأجهزة اللوحية والأجهزة التي يمكن ارتداؤها والشاشات الذكية. وبلغت عائدات مبيعات مجموعة أعمال "هواوي كونسيومر" لأجهزة المستهلك 66.9 مليار دولار بزيادة سنوية نسبتها 34%.

وشهد إطلاق مجموعة Huawei Carrier لشبكات الاتصالات شبكات الجيل الخامس التجارية. وقد عملت هواوي على إنشاء مراكز ابتكار مشتركة بالتعاون مع شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار سعيها الجاد لمساعدة عملائها على نشر شبكات الجيل الخامس تجارياً، وتعزيز ابتكاراته لاستفادة مزيد من الصناعات والقطاعات منه.

كما وفرت هواوي حلول المحطات الرئيسية "رورال ستار" والتي تتسم بالكفاءة لمعالجة مشاكل تغطية الشبكات في المناطق النائية، حيث تُستخدم هذه الحلول حالياً في أكثر من 50 دولة ومنطقة حول العالم لإيصال الإنترنت اللاسلكي إلى أكثر من 40 مليون شخص يعيشون في المناطق النائية. وبلغت مبيعات مجموعة "هواوي كارير" لشبكات الاتصالات 42.5 مليار دولار عام 2019، بزيادة سنوية قدرها 3.8%.

وواصلت مجموعة أعمال Huawei Enterprise لقطاع المشاريع والمؤسسات تعزيز مشاريع التحول الرقمي للعملاء في كافة القطاعات، مرسخة إسهاماتها في إرساء أسس العالم الرقمي. وقد اختارت أكثر من 700 مدينة و228 شركة مدرجة على قائمة Fortune Global 500، هواوي كشريك لها في مشاريع التحول الرقمي.

وبلغت إيرادات المبيعات لمجموعة أعمال Huawei Enterprise لقطاع المشاريع والمؤسسات 12.8 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 8.6%.