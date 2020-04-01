شركة تابعة لـ"سيسكو" تبدأ تشغيل الجزء الشمالي من ميناء جدة الإسلامي

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، اليوم الأربعاء، أن شركة محطة بوابة البحر الأحمر، التابعة لها، بدأت رسميا في استلام وبدء تشغيل الجزء الشمالي من ميناء جدة الإسلامي.

وأضافت في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن الشركة بدأت العمل على تحديث وتوحيد المحطة المجاورة مع المحطة الحالية وذلك لإنشاء أكبر محطة حاويات في المملكة العربية السعودية وعلى البحر الأحمر. وستشمل المحطة الموحدة على 11 رصيفا بحريا و24 رافعة وبطاقة استيعابية 5.2 مليون حاوية قياسية بحلول العام 2023.

وكانت "سيسكو" قد أعلنت بنهاية العام الماضي عن توقيع عقد إسناد جديد مدته 30 عاماً بدءاً من 2020 بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (المملوكة لها بنسبة 60.6%) والهيئة العامة للموانئ (موانئ) بنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية (BOT).

وقالت سيسكو اليوم إن المرحلة الأولى من عملية الدمج خلال الثلاث سنوات الأولى، ستتطلب التزام شركة محطة بوابة البحر الأحمر باستثمار مبدئي تبلغ قيمته مليار ريال سعودي والتي من المتوقع أن تكتمل بحلول العام 2023. وحصلت شركة محطة بوابة البحر الأحمر على عقد إجارة جديد لتمويل التزامات الاستثمار.