وظائف مزدهرة في زمن كورونا.. تعرف عليها

أدى انتشار فيروس كورونا إلى فقدان الملايين لوظائفهم، إلا أن هناك فئات أخرى من الوظائف ازدهر الطلب عليها خلال تلك الفترة.

وعندما اشتد انتشار الفيروس، وجعل ملايين من الأشخاص جالسين في منازلهم، زاد الطلب على منتجات البقالة والطعام الجاهز، كما ارتفع الطلب على شركات توصيل المنتجات إلى المنازل.

وأعلنت شركات التجزئة وشركات التوصيل إلى المنازل عن وظائف خالية لديها، إذ تأمل شركة انتساكارت Instacart في تعيين 300 ألف موظف، فيما أعلنت مجموعة ولمارت عن رغبتها في تعيين 150 ألف موظف جديد، فيما أعلنت أمازون عن سعيها لاستقطاب 100 ألف موظف، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أميركية.

وأعلنت شركات الطعام الجاهز أيضا عن سعيها لتعيين موظفين جدد، فشركة بيتزا هت، أعلنت عن سعيها لتعيين 30 ألف موظف جديد، وشركة بابا جونز أعلنت أيضا عن رغبتها في استقطاب 20 ألف موظف جديد.

وكان هناك زيادة أيضا في الطلب على الوظائف المتعلقة بالتسويق الإلكتروني، والمبيعات والطهاه ووظائف التوزيع بشركات الأدوية، والفنيين المتخصصين في الإصلاح والصيانة.