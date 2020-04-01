"إعمار" تعلق بناء مشروع سكني وسط دبي

قالت إعمار العقارية إنها علقت أعمال بناء برج سكني في موقع رئيسي بدبي قرب أطول برج في العالم، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا على القطاع العقاري بالإمارة.

وألقى تفشي فيروس كورونا، الذي دفع أسعار النفط لمزيد من الهبوط، بظلال جديدة على توقعات قطاع العقارات.

وقال متحدث باسم إعمار عن تعليق العمل في برج إل بريمو الفخم "في ضوء الوضع الحالي، أثرت تأخيرات في العمليات خارجة عن سيطرتنا على بناء المشروع".

وقال إنه سيكون هناك "توقف مؤقت" لأعمال بناء البرج المجاور لبرج خليفة، أطول برج في العالم، الذي شيدته إعمار. ولم يذكر موعدا متوقعا لاستئناف العمل.

ومن المترقب أن يضم برج "إل بريمو" شققا من أربع أو خمس أو ست غرف بأسعار تبدأ من 19 مليونا و413 ألفا و888 درهما (5.3 مليون دولار).

ومن بين شركات التشييد المشاركة "تاف" التركية.

وتبيع إعمار مجموعة من الأنشطة للتركيز على العقارات والتجزئة والفندقة.

وتجري شركة التطوير العقاري محادثات لبيع نشاطها لتبريد المناطق إلى الشركة الوطنية للتبريد المركزي في دبي.