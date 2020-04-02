إسمنت اليمامة تتبرع بـ3 ملايين ريال لمكافحة كورونا بالسعودية

أعلنت شركة إسمنت اليمامة، اليوم الخميس، عن دعمها بمبلغ 3 ملايين ريال لصندوق الوقف الصحي لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن هذا يأتي ضمن مبادرات القطاع الخاص لمكافحة فيروس كورونا تماشياً مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وحققت شركة إسمنت اليمامة أرباحاً صافية بعد الزكاة والضريبة لعام 2019، بلغت 256.335 مليون درهم، مقارنة بخسائر حققتها الشركة في 2018 بلغت 51.84 مليون درهم.

وحققت الشركة صافي ربح خلال الربع الرابع بلغ 77.8 مليون ريال، بنمو يعادل 11 ضعف أرباح الشركة للفترة المماثلة من 2018، والبالغة 7 ملايين ريال.

وأشارت الشركة إلى أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق يعود إلى ارتفاع قيمة المبيعات وكذلك ارتفاع في الإيرادات الأخرى.

وأوصى مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح قيمتها 101.25 مليون ريال على المساهمين، لتصل بذلك حصة السهم من التوزيعات نحو 0.5 ريال.