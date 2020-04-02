بلاك روك: نواجه ثاني أسوأ صدمة اقتصادية عالمية

قال عامر بساط العضو المنتدب لشركة "بلاك روك" أكبر مدير أصول في العالم الأربعاء إن الاقتصاد العالمي قد ينكمش 11% في النصف الأول من 2020 ويفقد 6 تريليونات دولار من الناتج الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا.



وقال "لوضع هذا في سياقه، فإنه سيكون أسوأ من الانكماش الذي رأيناه في 2008، وأسوأ من ذلك الذي يُقدر الناس حدوثه إبان الإنفلونزا الإسبانية" في 1918.

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وأضاف "لن يكون سيئا مثل الكساد العظيم (في الثلاثينيات)، وهو ما كان انكماشا أسوأ بكثير، لكنها ستكون بلا ريب ثاني أسوأ صدمة اقتصادية نراها عالميا."



وقال بساط أثناء حلقة نقاش افتراضية أدارها مركز كارنيجي الشرق الأوسط إن التقديرات المتحفظة تشير إلى إمكانية فقد خمسة ملايين وظيفة في تلك الفترة في حين سيزداد الأمر سوءا عند أخذ البطالة المقنعة في الحسبان إلى جانب خفض ساعات العمل وتقليص الأجور.



ورداً على سؤال إن كانت الإجراءات المتخذة حتى الآن تتناسب مع الصدمة، قال بساط "سياسيا، الإجابة هي لا بشكل قاطع."



لكنه أشاد بالخطوات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية في أنحاء العالم.



وقال "حجم التحفيز المالي المعلن عالميا لمواجهة المشكلة بين فبراير ومارس... خمسة تريليونات دولار.. أضف لهذا 65 خفضاً لأسعار الفائدة، ونحو 20 بلدا أعلنت شكلا ما من التيسير الكمي. كيف تترجم كل هذا إلى تحفيز؟ الأمر معقد، لكن الحقيقة أنه غير مسبوق."