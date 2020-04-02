بلومبيرغ: بوينغ ستقدم حوافز مالية لموظفيها إن استقالوا!

توقعت وكالة بلومبيرغ أن تطبق شركة "بوينغ" لتصنيع الطائرات، خطة الاستقالة الطوعية لبعض موظفيها اليوم.

وتشمل الخطة تقديم حوافز مالية للموظفين الذين يقبلون بتقديم استقالاتهم، حيث يعمل لدى الشركة 161 ألف موظف.

وتعاني شركات تصنيع الطائرات من انخفاض حاد في طلباتها نتيجة تأثر قطاع السياحة العالمي بانتشار فيروس كورونا.

موضوع يهمك توقع اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، الثلاثاء، أن يخسر قطاع الطيران في العالم 252 مليار دولار من عائداته هذا العام... "إياتا": كورونا يكلف قطاع الطيران 252 مليار دولار سياحة وسفر

شركات الطيران ستخسر 39 مليار دولار بالربع الثاني

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، قد توقع أن تخسر شركات الطيران حول العالم، نحو 39 مليار دولار في الربع الثاني من العالم الحالي، الذي ينتهي في 30 يونيو. ووفق تقديرات "إياتا"، فإنه قد يتبخر 61 مليار دولار من الاحتياطيات النقدية.

وكشف إياتا أنه قد يتم استرداد تذاكر سفر في الربع الثاني من هذا العام بقيمة 35 مليار دولار.

وتستند "IATA" في أرقامها إلى توقعات 3 أشهر من القيود الصارمة على السفر، وهو ما يعني انخفاض حركة الطيران بنسبة 71% في الربع الثاني.

شركات الطيران بالمنطقة خسرت 23 مليار دولار

وقال نائب رئيس إياتا للشرق الأوسط وإفريقيا محمد البكري، إن شركات الطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا خسرت 23 مليار دولار بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن من الصعب جدا أن تنجو أي شركة طيران دون مساعدة حكومية.

البكري أضاف أنه من المرجح أن يكون لجائحة كورونا أثر مستمر على القطاع حيال إجراءات الفحص الصحي للركاب في شركات الطيران.

ولفت إلى أن تفاصيل الدعم الحكومي المقدم لشركات الطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا غير واضحة.