دي إكس بي إنترتينمنتس تؤجل دفع فوائد على قروض بـ 4.2 مليار درهم

أعلنت دي إكس بي إنترتينمنتس، أنها توصلت إلى اتفاق مع المقرضين على تأجيل حصة كبيرة من مدفوعات الفوائد على قروض بـ 4.2 مليار دولار، على أن تتم تسويتها نقدا خلال 15 شهرا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، محمد الملا، في بيان إلى بورصة دبي، إن الاتفاق سيحسن من وضع السيولة للشركة على المدى القصير.

وأضاف الملا أن أزمة فيروس كورونا ستؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة، مضيفا أنه تم تفعيل الخطط البديلة التي ستشمل تخفيض النفقات التشغيلية.

وكانت الشركة قد أعلنت إغلاق متنزهاتها اعتبارا من منتصف مارس الماضي، ثم أعلنت تمديد الإغلاق بما يشمل الفنادق والمطاعم حتى إشعار آخر بالتوازي مع الإجراءات المطبقة في دولة الإمارات.