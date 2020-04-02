قناة السويس تخفض رسوم عبور سفن الحاويات وناقلات الغاز

أعلنت هيئة قناة السويس عن حزمة تحفيزية جديدة لجذب الحاويات وناقلات الغاز والبترول التي تسلك طرقا أخرى، وسط أزمة انتشار فيروس كورونا التي أثرت على حركة التجارة العالمية.

وقررت الهيئة منح تخفيضات على رسوم العبور في القناة 6%، وتصل إلى 75%.

وأوضحت أن العمل بتلك التخفيضات سيطبق اعتبارا من الأول من أبريل وتستمر حتى نهاية يونيو من العام الجاري.



وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية لأعداد وحمولات السفن العابرة للقناة ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات ظهور فيروس كورونا.

وقال جورج صفوت، المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس في لقاء مع "العربية": "وضعت هيئة قناة السويس سياسات تسويقية مرنة لخفض تأثير كورونا على سلاسل الإمداد واجتذاب الخطوط الملاحية الجديدة لعبور قناة السويس وكذلك تمديد قاعدة العملاء للقناة، وهو ما تجلى إيجابياً ببيانات قناة الملاحة في شهر مارس الماضي، وزيادة في عدد السفن العابرة وصلت إلى 4,6%، وكمية الحمولات بلغت 3,4%".

وأضاف "سنمنح تخفيضات لثلاثة أنواع من السفن، وهي سفن للغاز البترولي المسال، وسفن الحاويات، ونحلل كافة المتغيرات على الساحة الاقتصادية".