"أبل" تقاوم "كورونا".. "آيفون" جديد ورخيص خلال أيام

تتجه شركة "آبل" الأميركية العملاقة إلى تحطيم كافة التوقعات السابقة بتأجيل طرح النسخ الجديدة من هواتفها الذكية بسبب انتشار وباء "كورونا" في العالم، حيث تعتزم طرح أحدث هواتفها خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما أكدت جريدة "الصن" البريطانية.

وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة البريطانية واطلعت عليها "العربية.نت" فإن الهاتف الذي سيتم طرحه في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون رخيصاً إذ سيتم بيعه مقابل 399 جنيه استرليني فقط (500 دولار أميركي).

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل الشركة الأميركية قولها إن الهاتف سيتم طرحه في الخامس عشر من أبريل الحالي، مشيرة الى أن الهاتف كان مقرراً أن يتم الإعلان عنه يوم الحادي والثلاثين من مارس لكن انتشار وباء "كورونا" والمخاوف التي تنتاب العالم هي التي دفعت الشركة إلى تأجيل الإعلان لأسبوعين قادمين.

ويحمل الهاتف المرتقب اسم "آيفون 9"، فيما يؤكد تقرير الصحيفة أن الهاتف أصبح جاهزاً للطرح في الأسواق ولا ينقصه سوى الإعلان الرسمي عنه والذي تأخر بسبب "كورونا" فقط.

وكان المحلل المتخصص في قطاع التكنولوجيا جون بروسيسور قد كشف بأن شركة "آبل" قررت أخيراً أن تطرح الهاتف في شهر أبريل الحالي دون أي تأخير إضافي على الرغم من الفوضى والمخاوف التي تسود الأسواق حالياً بسبب الوباء.

وتقول "الصن" إن الهاتف الجديد سيتم الإعلان عنه رسمياً من قبل "آبل" يوم 15 أبريل الحالي، على أن يتوافر في الأسواق بشكل فعلي أمام المستهلكين بعدها بأسبوع واحد فقط، أي اعتباراً من يوم 22 إبريل الجاري، وسوف يباع مقابل 399 جنيه إسترليني (500 دولار أميركي).

ومن المتوقع أن يكون الهاتف الجديد أصغر حجماً من الموديلات الحالية لهاتف "آيفون" حيث ستكون شاشته بحجم 4.7 إنش، ليكون بذلك أصغر بكثير من الهواتف الحالية التي يبلغ حجم شاشتها 5.8 إنش أو 6.5 إنش.

يشار إلى أن الأنظار تنصب منذ شهور على شركة "آبل" الأميركية بسبب وباء "كورونا" الذي ينتشر في العالم والذي يقول المراقبون إنه يؤثر على الشركة أكثر من غيرها، خاصة وأنها تعتمد في كثير من عملياتها على مصانع في الصين، فضلاً عن أن الوباء انتشر إلى الولايات المتحدة التي تأثرت أيضاً أسواقها بالمخاوف من انتشار الفيروس.