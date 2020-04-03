بلومبرغ: STC تعلق محادثات قرض بـ2 مليار دولار لتمويل صفقة فودافون مصر

كشفت وكالة بلومبرغ نقلاً عن مصادرها أن شركة الاتصالات السعودية أجلت محادثات الحصول على تمويل للاستحواذ على حصة في مجموعة فودافون مصر، بسبب الأوضاع الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن عملية الاستحواذ لا تزال مستمرة، وقد تستأنف المفاوضات مع البنوك للحصول على قرض يزيد على ملياري دولار بمجرد استقرار الأمور.

وقالوا إن المحادثات بدأت قبل انتشار فيروس كورونا بسرعة وإغلاق مجموعة واسعة من الاقتصادات العالمية.

موضوع يهمك قال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية في فودافون مصر لـ"العربية"، إن الاحتفاظ بالعلامة التجارية لفوادفون،... هذه تفاصيل صفقة بيع حصة "فودافون" في فودافون مصر إلى STC شركات

وذكر أحد المصادر أن الشركة تدرس أيضًا خيارات تمويل أخرى.

وأعلنت مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات، في يناير الماضي، عن توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC هذا وتوصل الطرفان إلى اتفاق على بيع كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر بقيمة تقرب 2.392 مليار دولار.

وتمتلك فودافون مصر حصة سوقية تبلغ 44%.