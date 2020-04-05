أرباح "المتقدمة" للربع الأول تتراجع 35.7% إلى 104 ملايين ريال 

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، اليوم الأحد، النتائج المالية التقديرية للربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 104 ملايين ريال، بنسبة تراجع قدرها 35.7% مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام الماضي البالغ 161.88 مليون ريال.

وعزت الشركة التراجع إلى انخفاض كمية مبيعات وأسعار البولي بروبيلين بنسبة 8.1% و10.3% على التوالي، وارتفاع استهلاك البروبان بنسبة 10.3%، وحصة الخسارة من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة بمبلغ 18.19 مليون ريال سعودي في الربع الحالي مقارنة بحصة الأرباح بمبلغ 20.70 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، وانخفاض صافي الربح أعلاه على الرغم من انخفاض أسعار البروبان بنسبة 4.3%، وانخفاض الاستهلاك للبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 71.0%، وانخفاض تكاليف الإنتاج الثابتة والمصروفات العامة والإدارية بنسبة 19.0% و35.0% على التوالي.