ارتفاع أرباح المراعي بالربع الأول 14% لـ383 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة المراعي السعودية بعد الزكاة والضريبة إلى 383 مليون ريال في الربع الأول من 2020، مقابل 336 مليون ريال في الربع الأول من 2019، بارتفاع 13.9%.

ومقارنة بأرباح الربع السابق، حققت المراعي ارتفاعا في أرباح الربع الأول بنسبة 22.7%، حيث كانت 311.9 مليون ريال.

وبلغت الأرباح التشغيلية لشركة المراعي بالربع الأول 512.8 مليون ريال، مقابل 486.3 مليون ريال في الربع الأول من 2019، بارتفاع 5.4%.

وذكرت المراعي أن سبب الارتفاع في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الأول من 2020م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة 14.0% بشكل رئيسي إلى:

- الإيرادات: نمو الإيرادات كان بقيادة الحليب طويل الأجل، قطاع الأغذية والدواجن حيث سجلت جميع القطاعات الثلاثة نمواً بأرقام مزدوجة على أساس سنوي. علاوة على ذلك تم تعزيز النمو عن طريق القناة التجارية الحديثة برقم مزدوج أيضاً ولوحظ هذا النمو على جميع الدول باستثناء عمان بسبب المنافسة الشديدة لمنتجات الألبان مما أدى إلى انخفاض المبيعات على أساس سنوي.

موضوع يهمك قال محلل أبحاث الأسهم في شركة الأهلي كابيتال، محمد طمليه، إن نتائج أعمال شركة المراعي جاءت دون توقعات شركته التي كانت... الأهلي كابيتال: 14.7 مليار ريال مبيعات المراعي في 2020 وقفزة بأرباح إكسترا 2021 أسواق المال

- إجمالي الربح: ارتفع إجمالي الربح 7.7% بمعدل أقل بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات لقطاع العصائر وتكاليف الأعلاف المستوردة وارتفاع تكاليف العمالة أيضاً.

- مصاريف البيع والتوزيع: ارتفعت بمبلغ 47.0 مليون ريال وبمعدل 8.3% بسبب ارتفاع تكاليف العمالة والمصاريف التسويقية والدعم التجاري لعمليات البيع.

- المصاريف العمومية والإدارية: ارتفعت بمعدل 5.4%، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف إعادة الهيكلة في المكتب الرئيسي لاستمرار برنامج التحسين لوظائف الدعم.

- المصروفات الأخرى: انخفضت بمبلغ 15.9 مليون ريال بسبب انخفاض الخسائر من بيع الأبقار.

- عكس / (خسائر) الانخفاض في قيمة الموجودات المالية: ارتفعت بمبلغ 26.7 مليون ريال، وذلك بسبب الخسائر الائتمانية المتوقعة في قطاعات ومناطق محددة, وبشكل رئيسي في قناة الخدمات الغذائية, وبسبب تأثير فيروس كورونا في أواخر شهر مارس من العام الجاري.

- تكلفة التمويل: تكاليف التمويل مشابهة للسنة الماضية فقد تم تعويض انخفاض أسعار الفائدة وفوائد الدين بخفض رسملة التوسعات الرأس مالية خاصةً في مصر بعد رسملة المشاريع الكبرى في الربع الرابع من العام الماضي.

- وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة بنسبة 14.0% للفترة الحالية كما يلي:

• قطاع الألبان والعصائر: ارتفعت مخصصات الديون المعدومة بسبب الخسائر الائتمانية المتوقعة في قناة الخدمات الغذائية، وارتفاع تكاليف استيراد الأعلاف وتكاليف العمالة التي طغت على مكاسب كفاءة سلسلة التوريد وارتفاع أرباح قطاع الأغذية بنسبة 1.0%. علاوةً على ذلك، أدى انخفاض كمية العصائر وارتفاع تكلفة المبيعات إلى انخفاض مساهمة قطاع العصائر في الأرباح.

• قطاع المخبوزات: ارتفع صافي أرباح القطاع بمعدل 20.9% أتى ذلك بشكل رئيسي لارتفاع المبيعات والاستفادة من وفورات الحجم.

• قطاع الدواجن: ارتفع صافي ربح القطاع بـ 72.4% ويأتي ذلك بشكل رئيسي نتيجةً لارتفاع المبيعات بـ 11.8% الذي أتى مدعوماً بارتفاع مبيعات التجزئة وعائد التسعير في قطاع الخدمات الغذائية منذ بداية هذا الربع. وقد ساعدت السيطرة على التكاليف والكفاءة التشغيلية وانخفاض معدل وفيات الطيور إلى ارتفاع الأرباح بـ 72.4%.

• الأنشطة الأخرى: سجلت خسائر بقيمة (21) مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بخسائر بقيمة (25) مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، أتى استقرار العمليات الصالحة للزراعة في الخارج بسبب استمرار نموذج قطاع أغذية الرضع المبسط بأداء ربحي أفضل في هذا الربع على أساس سنوي.